05 Haziran 2020, Cuma
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İki kardeş hobi olarak başladı! İngiltere Almanya ve Çin'e sipariş yetiştiremiyor

'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan Bülent Sağdıç (46) ve Murat Sağdıç (43) kardeşlerin hobi olarak başladıkları yapımı, mesleğe dönüştü. 14 yıl önce ilçedeki Aksoy Tersanesi'nde maket gemi yapımına başlayan iki kardeş, Türkiye başta olmak üzere Hollanda, Almanya, İtalya, İngiltere, Yunanistan, Norveç, Danimarka, Kuveyt, Kolombiya ve Çin'e kadar maket gemi satışı yapıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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HOBİ OLARAK BAŞLADILAR! BİRÇOK ÜLKEYE İHRAÇ EDİYORLAR

Gelibolu ilçesinde yaşayan ve el berecileriyle dikkat çeken Bülent ve Murat Sağdıç kardeşlerin, meslek lisesinde okudukları yıllardan itibaren başlayan gemi maketi tutkusu, gelir kapısına dönüştü. 1990'lı yıllarda amatör olarak gemi maketi yapan Sağdıç kardeşler, 2006 yılında gemi maketi yapım atölyesi açtı.

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