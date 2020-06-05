İki kardeş hobi olarak başladı! İngiltere Almanya ve Çin'e sipariş yetiştiremiyor

Gelibolu ilçesinde yaşayan ve el berecileriyle dikkat çeken Bülent ve Murat Sağdıç kardeşlerin, meslek lisesinde okudukları yıllardan itibaren başlayan gemi maketi tutkusu, gelir kapısına dönüştü. 1990'lı yıllarda amatör olarak gemi maketi yapan Sağdıç kardeşler, 2006 yılında gemi maketi yapım atölyesi açtı.