Kurban pazarlarında el sıkışma olmayacak
Türkiye, corona virüs tedbirlerini adım adım uygulayarak zorlu süreçleri geride bırakıyor. Bu kapsamda alınan tedbirlere bir yenisi daha eklenecek. Denizli'de canlı hayvan pazarlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir dizi önlem alındığı, bunun yanında el sıkışarak pazarlık geleneğinin de kaldırıldığı bildirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını nedeniyle 18 Mart'tan bu yana kapalı olan canlı hayvan pazarlarının Vali Yardımcısı Hakkı Ünal başkanlığında toplanan İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunca 1 Haziran'dan itibaren açılmasının uygun görüldüğü hatırlatıldı.
Açıklamada, hayvan satış yerlerinde giriş ve çıkışların "tek noktadan farklı kapılardan" yapılması, pazara girenlerin vücut sıcaklıklarının ölçülmesi, maske takılması zorunluluğu getirildiği belirtildi.
Pazarın çeşitli noktalarında dezenfektanların bulundurulacağı, tuvalet, lavaboların hijyenine özen gösterileceği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:
"Pazar içerisinde fiziki temastan kaçınılması (pazarlıkta el sıkma vb.) sosyal mesafenin korunması, sosyal mesafeyi etkileyecek kalabalıkların olması durumunda görevlilerin gerekli müdahaleyi yapmaları, hayvan pazarında görevli resmi veteriner hekimlerin bulundukları yerlere vatandaşların girişlerinin yasaklanması, görevli veteriner hekimler ile vatandaşların temasını önlemek için evrak alışverişlerinin yapıldığı bölümün şeffaf bariyerli olması kararlaştırılmıştır."
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