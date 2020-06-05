Kocaeli’de otoyolda kaza yaptıkları araçlardan inenlere otomobil çarptı: 7 yaralı
Dilovası ilçesinde, otoyolda yaptıkları hasarlı kaza nedeniyle araçlarından inenlere otomobil çarptı. Kazada 3’ü ağır, 7 kişi yaralandı. TEM Otoyolu'nun İstanbul yönü yaklaşık 45 dakika trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Tavşancıl mevkisinde meydana geldi. Erkan Serbes (38) idaresindeki 34 TB 9196 plakalı kamyonet ile 63 MA 6496 plakalı Hüsam Elşellal kontrolündeki otomobil çarpıştı.
KALABALIĞI ARASINA DALDI
Kazanın ardından 2 sürücü ile beraberindekiler, hasara bakmak için araçlarından indi. Ancak arkadan gelen Enis Göçer'in idaresindeki 41 EG 046 plakalı otomobil, kalabalığın arasında daldı.
7 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü ağır 7 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul yönü yaklaşık 45 dakika trafiğe kapandı. Uzun araç kuyrukları oluşan otoyol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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