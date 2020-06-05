05 Haziran 2020, Cuma
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Kocaeli’de otoyolda kaza yaptıkları araçlardan inenlere otomobil çarptı: 7 yaralı

Dilovası ilçesinde, otoyolda yaptıkları hasarlı nedeniyle araçlarından inenlere otomobil çarptı. Kazada 3’ü ağır, 7 kişi yaralandı. Otoyolu'nun yönü yaklaşık 45 dakika trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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ARAÇTAN KAZA YAPIP İNDİLER! SONRASI KORKUNÇ

, saat 12.30 sıralarında Otoyolu Tavşancıl mevkisinde meydana geldi. Erkan Serbes (38) idaresindeki 34 TB 9196 plakalı kamyonet ile 63 MA 6496 plakalı Hüsam Elşellal kontrolündeki otomobil çarpıştı.

Kocaeli’de otoyolda kaza yaptıkları araçlardan inenlere otomobil çarptı: 7 yaralı KOCAELİ’DE OTOYOLDA KAZA YAPTIKLARI ARAÇLARDAN İNENLERE OTOMOBİL ÇARPTI: 7 YARALI

KALABALIĞI ARASINA DALDI

Kazanın ardından 2 sürücü ile beraberindekiler, hasara bakmak için araçlarından indi. Ancak arkadan gelen Enis Göçer'in idaresindeki 41 EG 046 plakalı otomobil, kalabalığın arasında daldı.

7 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü ağır 7 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun yönü yaklaşık 45 dakika trafiğe kapandı. Uzun araç kuyrukları oluşan otoyol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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