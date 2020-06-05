Gaziantep'te iş adamı evine gittiği 2 kadın tarafından vahşice öldürüldü
Gaziantep'te dün gece Mücahitler Mahallesi'nde 50 yaşındaki iş adamı Mustafa Şahin, evlerine gittiği 2 kadın arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
İddiaya göre, plastik ürün fabrikası sahibi Mustafa Şahin arkadaşı olan Nurefşan A. ve Esin K. adlı kadınların yaşadığı eve gitti. İlerleyen saatlerde Şahin ile kadınlar arasında henüz billinmeyen nedenle tartışma çıktı.
HAYATA VEDA ETTİ
Kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşen olayda 2 kadın, Mustafa Şahin'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kadınlar kaçarken, ihbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
KADINLAR GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, kısa süre sonra 2 kadını, olay yerine yakın bir bölgede yakalayarak gözaltına aldı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Şahin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Başlatılan soruşturma sürüyor.
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