05 Haziran 2020, Cuma
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Gaziantep'te iş adamı evine gittiği 2 kadın tarafından vahşice öldürüldü

'te dün gece Mücahitler Mahallesi'nde 50 yaşındaki , evlerine gittiği 2 kadın arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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İŞ ADAMININ KORKUNÇ SONU! VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ

İddiaya göre, plastik ürün fabrikası sahibi arkadaşı olan Nurefşan A. ve Esin K. adlı kadınların yaşadığı eve gitti. İlerleyen saatlerde Şahin ile kadınlar arasında henüz billinmeyen nedenle tartışma çıktı.

HAYATA VEDA ETTİ

Kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşen olayda 2 kadın, Mustafa Şahin'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kadınlar kaçarken, ihbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



KADINLAR GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, kısa süre sonra 2 kadını, olay yerine yakın bir bölgede yakalayarak gözaltına aldı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Şahin'in cansız bedeni otopsi için Kurumu morguna gönderildi. Başlatılan soruşturma sürüyor.

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