05 Haziran 2020, Cuma
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İstanbul’da minibüsün 7 yaşındaki çocuğa çarpma anı kamerada

'ta dün saat 15.45 sıralarında 245.Sokak üzerinde dönüş yapan minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çarpan minibüsün sürücüsü tarafından hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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İddiaya göre, 34 YP 4276 plakalı minibüsü sürücüsü Sinan E., sokağa girip sağa dönerken çocuğu fark etmedi. Minibüsün çarptığı 7 yaşındaki ağır yaralandı.

İstanbul’da minibüsün 7 yaşındaki çocuğa çarpma anı kamerada İSTANBUL’DA MİNİBÜSÜN 7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPMA ANI KAMERADA

AĞIR YARALANDI

Minibüs sürücüsü Sinan E., ağır yaralanan çocuğu hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Emir Gülen, Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak üzer yola çıkarıldı.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ ALINDI

Yolda durumunun daha da ağırlaşması üzerine hemen yakındaki bir başka özel hastaneye götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük emir hayatını kaybetti. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlatırken minibüs sürücüsü Sinan E. gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, park halindeki minibüsün geri geri gittiği, ardından dönerek sokağa döndüğü ve o sırada yolda duran çocuğa minibüsün çarptığı görülüyor.

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