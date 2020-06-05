05 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: İstanbul trafiğinde sabah yoğunluğu! Yüzde 35'lere ulaştı

Son dakika haberine göre 'da normalleşme süreciyle birlikte haftanın son iş gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Saat 08.30 itibariyle yoğunluğu yüzde 35'lere ulaştı. , ve Bahçelievler D-100 Karayolu'nda yoğunluk gözlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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İSTANBUL TRAFİĞİNDE SABAH YOĞUNLUĞU

Normalleşme süreciyle birlikte haftanın son iş gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, , ve Bahçelievler D-100 Karayolu'nda yoğunluğu oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi () trafik yoğunluk haritasına göre, 08.00 itibariyle trafiğin yoğunluğu yüzde 31'a ulaştı.

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