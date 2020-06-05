Asker uğurlama konvoyunda havaya ateş eden 6 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'un Pendik ilçesinde asker uğurlama konvoyunda havaya ateş eden 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın kuruluşlarında "İstanbul'da asker uğurlamasında magandalar yol kapattı" başlığıyla yer alan haber içeriği ile ilgili, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce çalışma yapıldığı belirtildi.
1 ADET KURUSIKI TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Açıklamada, "Bahse konu olayda görüntülerde yer alan araçların Pendik ilçesi Sahil Bulvarı üzerinde konvoy yaparak Yusuf Ziya Zülfikar alt geçidinde trafiği tehlikeye soktukları ve havaya ateş açtıkları belirlenmiş, bahse konu olaya karıştıkları tespit edilen Cem D., Can D., Hasan D., Engin B., Kasım K. ve Furkan B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.
ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI
Yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı, gözaltına alınan şüphelilerin savcılık talimatı ile serbest bırakıldığı ifade edildi. Konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği de kaydedildi.
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