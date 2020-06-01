01 Haziran 2020, Pazartesi
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İran Sağlık Bakanı Nemeki: Koronavirüsten son dakika golü yiyeceğiz

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkesinde halk ve yöneticilerden birçoğunun yeni tip (Kovid-19) tehlikesini dikkate almadığını belirterek, "Böyle giderse koronavirüsten son dakika golü yiyeceğiz." açıklamasını yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA! SON DAKİKA GOLÜ YİYECEĞİZ
devlet televizyonuna konuşan Nemeki, "Malesef ülkemizde birçok kişi salgının sona erdiğini düşünüyor. İki gün önce Meşhed'e gittim. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor, maske takılmıyordu. 3 aydır çabalıyoruz. Gördüğüm manzara çok üzücüydü. Ruhuma kırbaç yemiş gibi oldum." dedi.

Kovid-19'un yayılma hızına dikkat çeken Nemeki, "İnsanlarımız Kovid-19'un bittiğini düşünüyor ve çok kolay bir şekilde geri döneceğini hesap etmiyorlar. Böyle giderse koronavirüsten son dakika golü yiyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Nemeki, bazı yöneticilerin kendisine tedbirlerin kaldırılması konusunda baskı yaptıklarını sözlerine ekledi.

'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 81 artarak 7 bin 878'e yükseldi.

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