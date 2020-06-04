Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucu terör örgütü PKK/KCK'nın sığınak, barınak ve depolarının tespit edilmesi amacıyla ilçenin Güroluk Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, toprağa gömülü plastik bidon içinde makineli tüfek, el dürbünü, lazermetre, bir miktar mermi, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi bulundu.