04 Haziran 2020, Perşembe
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Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ele geçirildi

'da terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonlar devam ederken, yaşam malzemeleri ve silah ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada Başkale'de operasyonların sürdüğü belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.06.2020
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VAN'DA TERÖRİSTLERE AİT SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucu terör örgütü PKK/KCK'nın sığınak, barınak ve depolarının tespit edilmesi amacıyla ilçenin Güroluk Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, toprağa gömülü plastik bidon içinde makineli tüfek, el dürbünü, lazermetre, bir miktar mermi, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi bulundu.

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