Son dakika: ABD'de 5,5 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberine göre; ABD'nin Los Angeles kentinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının olmadığı deprem, Hollywood dahil, California eyaletinin güney kesimlerinde de hissedildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Los Angeles kentinin 193 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Ridgecrest bölgesinde akşam saatlerinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
Can kaybının olmadığı deprem, Hollywood dahil, California eyaletinin güney kesimlerinde de hissedildi.
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