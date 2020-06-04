04 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: ABD'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika: ABD'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre; 'nin kentinde 5,5 büyüklüğünde meydana geldi. Can kaybının olmadığı deprem, Hollywood dahil, California eyaletinin güney kesimlerinde de hissedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.06.2020
ABONE OL
ABD'DE KORKUTAN DEPREM!
Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, kentinin 193 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Ridgecrest bölgesinde akşam saatlerinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Can kaybının olmadığı , Hollywood dahil, California eyaletinin güney kesimlerinde de hissedildi.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA