04 Haziran 2020, Perşembe
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 4 Haziran 2020 hava durumu

4 Haziran günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, ’in iç kesimleri, ’nun kuzey ve doğusu, Batı 'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile , , , ve çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 4 Haziran 2020 Perşembe hava durumu tahminleri...

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Giriş Tarihi: 04.06.2020
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METEOROLOJİ UYARDI! GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, 'in iç kesimleri, 'nun kuzey ve doğusu, Batı 'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile , , , ve çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, 'nun batı ve kuzeyinde kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

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