"Hayallerini erteleme Türkiye" kampanyasına yoğun ilgi!
Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO), "Hayallerini erteleme Türkiye" sloganıyla başlattığı tarihi kampanyaya yoğun talep geldi. Zaman zaman kuyrukların oluştuğu satış ofislerine vatandaş sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sırayla alındı. En fazla ilgi 2+1’lere geldi.
SABAH'ın dün duyurduğu Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO), "Hayallerini erteleme Türkiye" sloganıyla başlattığı tarihi kampanya vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Koronavirüsün etkisiyle ev sahibi olma hayallerini erteleyen vatandaş, soluğu kampanyalı konut projelerinin satış ofislerinde aldı. Toplam 26 projede yaklaşık 10 bin konutu kampanya kapsamında satışa sunan yüklenici firmaların temsilcileri, konut alıcısının satış ofislerine akın ettiğini belirtti.
SOSYAL MESAFEYE UYULDU
En fazla talebin 2+1 dairelere geldiği satış ofislerinde yoğunluk oluşmaması adına birçok önlem alındı. Maskesiz girilemeyen satış ofislerine vatandaş sosyal mesafe kuralları gereği tek tek alındı. Ofislerde kuyrukların oluştuğunu belirten firma temsilcileri, "Kampanyanın duyurulmasının hemen ardından boş olan satış ofislerimiz bir anda doldu. Telefonlarımız kilitlenmiş durumda. Kampanyadan önce günde 150 kişiye bilgi veren danışmanlarımız dün 500 kişiyle diyalog kurdu. Ülkenin geleceğine güvenen tüketicinin ilgisi böyle devam ederse kampanya bitiminde stok dairelerimiz tükenir" diye konuştu.
2 AYLIK SÜREÇ BAŞLADI
Kamu bankalarının konut kredisinde faizi 15 yılda 12 ay ödemesiz yüzde 0.64'e indirmesinin ardından bir hamle de Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO'dan geldi. Hayata geçirdiği kampanyalarla sektörün öncüsü olan şirket, bugünden itibaren yaklaşık 2 ay sürecek "Hayallerini erteleme Türkiye" isimli kampanyaya başladı. Vatandaş, Emlak Konut yüklenicilerinin projelerinden bugün konut aldığında ödemeye 24 ay sonra başlayacak. Şirket, bünyesindeki 13'ü tamamlanmış, 13'ü de inşa aşamasında olan toplam 26 projeyi dev kampanyaya dahil etti. Faiz indirimiyle birlikte hareketlenen konut sektörüne can suyu olacak kampanyada vatandaş alacağı konut fiyatının yüzde 80'i için kredi kullanacak.
% 10 İNDİRİM, % 5 PEŞİN
Kalan yüzde 20'lik ödeme için ise yüzde 5 peşinat verilecek. Geri kalan yüzde 15'lik kısım da üçüncü yılda ödemeye başlanacak. Faiz oranı ise 10 yıl vadede yüzde 0.79 olarak uygulanacak. Kampanya kapsamında yüzde 10 da indirim uygulanacak. Bugüne kadar birçok kampanya başlatarak elini taşın altına koyan Emlak Konut'un bugün başlattığı hamleyle birlikte, vatandaşın ödeme güçlüğü çekmeden ev sahibi olması, durgunlaşan konut satışlarının canlanması ve diğer konut firmalarının da bu kampanyaya katılarak sektörü hareketlendirmesi bekleniyor.
10 BİN KONUT SATILACAK
Kampanyaya dahil olan 26 konut projesinde yaklaşık 10 bin konut bulunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Niğde'de bulunan konutların fiyatları 400 bin liradan başlıyor. Örnek ödeme planına göre 400 bin liralık konut yüzde 10 indirimle 360 bin liraya gelecek. 360 bin liralık konut için yüzde 0.79 faizle 10 yıl vadede aylık ödeme 4 bin 654 lira olacak ve vatandaş 24 ay sonra ödemeye başlayacak. Kampanya dahilinde yüzde 5 peşinat ödemesi ise 18 bin lira olacak. Geriye kalan yüzde 15'lik ödeme olan 54 bin lira ise 24 aylık dönem sonunda ödenecek.
GURBETÇİLER DE BAŞVURABİLİYOR
Türkiye'den gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen gurbetçiler için de kampanya geçerli. Kredi kullanabilen ve birikimi olan gurbetçi vatandaşlar da kampanyaya katılıp ev sahibi olabiliyor.
18 BİN TL PEŞİNATLA EV
LİSTE FİYATI: 400.000 TL
İNDİRİM ORANI: % 10
SATIŞ FİYATI: 360.000
% 5 PEŞİNAT: 18 bin TL
% 15 ARA ÖDEME (24. AYDA): 54.000 TL
AYLIK TAKSİT (25. AYDAN İTİBAREN 96 AY VADE): 4.291 TL
İŞTE DEV KAMPANYAYA KATILAN PROJELER
1. Başkent Emlak Konutları
2. Büyükyalı İstanbul
3. Evora Denizli
4. Gebze Emlak Konutları
5. Göl Panorama Evleri
6. İstmarina
7. Karat 34
8. Koordinat Çayyolu
9. Köy Zekeriyaköy
10. Niğde Emlak Konutları
11. Temaşehir Konya
12. Tual Adalar
13. Tual Bahçekent
14. Avangart İstanbul
15. Avrupark Hayat
16. Cer İstanbul
17. Düşler Vadisi
18. Ebruli Ispartakule
19. Evora İzmir
20. İdealist Cadde
21. Merkez Ankara
22. Nidapark İstinye
23. Nidapark Küçükyalı
24. Semt Bahçekent
25. Validebağ Konakları
26. Yeniköy Konakları
ÜLKEMİZİN GÜCÜNE GÜVENİYORUZ
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, ülkenin gücüne ve yarınlarına güvendiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın bize olan güvenini hissediyoruz. Bu güvenin verdiği azim ve inançla 'Hayallerini Erteleme Türkiye' diyor ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın hayalini mümkün hale getiriyoruz" dedi.
ÖDEME 3. YIL BAŞLIYOR
Hakan Gedikli, hayata geçirdikleri her projede sağlam, güvenli, sosyal alanları ve yeşilin farklı tonları ile bütünleşen yaşam alanları sunduklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Emlak Konut olarak insan ve çevre odaklı mekanlar tasarlamaya, hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kampanyanın detaylarını da şu şekilde özetleyebiliriz; taksit ödemelerine 3. yılda başlayan vatandaşlarımız, yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olabiliyor. Örneğin, 500 bin TL değerindeki eve yüzde 10 indirimle, 450 bin TL'ye sahip oluyorlar. Bu indirimli fiyat üzerinden sadece yüzde 5 peşinat, yani 22 bin 500 TL ödeyerek isterlerse hemen evlerine taşınabiliyorlar. Taksit ödemelerine ise üçüncü yılda başlıyorlar. Üçüncü yılın başında yüzde 15'lik yani 67 bin 500 TL ara ödeme yapılıyor ve taksit ödemeleri başlıyor. Kampanyamızla ilgilenen ve ev sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımız web sitemizden ayrıntılı bilgi alabilir veya gerekli tüm tedbirleri aldığımız satış ofislerimizi ziyaret edebilirler."
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