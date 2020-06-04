04 Haziran 2020, Perşembe
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Çanakkale’de ağaç dibinde bulduğu 3 bin 400 TL’yi sahibine teslim etti

Bayramiç ilçe Müdürlüğü’nde çalışan memur (50), ağaç dibinde bulduğu cüzdan ve içerisindeki 3 bin 400 TL’yi sahibine teslim etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
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AĞAÇ DİBİNDE GÖRDÜ VE...

Olay, Atatürk Caddesi Sığıralan mevkisinde meydana geldi. İlçe Müdürlüğü'nde çalışan memur , yol kaneranıdaki bir ağacın dibinde cüzdan buldu. Cüzdanı açan Kahvecioğlu, bir miktar para olduğunu gördükten sonra içindeki kimliğe bakarak cüzdan sahibinin Tuna Bıçakçı (24) olduğunu öğrendi.

ÖDÜLÜ KABUL ETMEDİ

Bıçakçı'nın telefon numarasına ulaşan Kahvecioğlu, cüzdan ve içinde bulunan 3 bin 400 TL'yi sahibine teslim etti. Bıçakçı, cüzdanını bulan Kahvecioğlu'na bir miktar para ödülü vermek istedi, ancak Kahvecioğlu bu teklifi reddetti.

"BÜTÜN PARAM BU KADARDI"

Cüzdanını ve parasını kendisine teslim eden Cemal Kahvecioğlu'na teşekkür eden Tunay Bıçakçı, "Çiğ köfteci dükkanında servis elemanı olarak çalışıyorum. Paramı dün almıştım. Zaten bütün param da bu kadardı" dedi.

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