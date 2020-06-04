Adana'daki kazada 7 kişi yaralandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde İsmail Yıldırım ve Entuğrul Kıvan Kurt'un kullandığı otomobiller çarpıştı. Meydana gelen kazada 7 kişinin yaralandığı açıklandı.
Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İsmail Yıldırım idaresindeki 31 SY 475 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi üzerinde Entuğrul Kıvan Kurt idaresindeki 01 L 9201 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile her iki otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle 31 SY 475 plakalı otomobilde bulunanlar araç içinde sıkıştı.
Olay yerine gelen itfaiye ve Cankur ekipleri, otomobilin kapılarını keserek, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazada, sürücü mahalinde sıkışan İsmail Yıldırım'ın kurtarma çalışması sırasında oğlunun babasının elinden tuttuğu ve moral vermeye çalıştığı görüldü.
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