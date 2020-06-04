04 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adana'daki kazada 7 kişi yaralandı

Adana'daki kazada 7 kişi yaralandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde ve Entuğrul Kıvan Kurt'un kullandığı otomobiller çarpıştı. Meydana gelen kazada 7 kişinin yaralandığı açıklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.06.2020
ABONE OL
ADANA'DAKİ KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, idaresindeki 31 SY 475 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi üzerinde Entuğrul Kıvan Kurt idaresindeki 01 L 9201 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile her iki otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle 31 SY 475 plakalı otomobilde bulunanlar araç içinde sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ve Cankur ekipleri, otomobilin kapılarını keserek, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada, sürücü mahalinde sıkışan İsmail Yıldırım'ın kurtarma çalışması sırasında oğlunun babasının elinden tuttuğu ve moral vermeye çalıştığı görüldü.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA