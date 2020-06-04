Edirne Valisi Canalp güzel haberi verdi: 3 haftadır pozitif vaka yok
Edirne Valisi Ekrem Canalp, kentte 3 haftadır koronavirüs vakası görülmediğini belirterek, "Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki 3 haftadan beridir Edirne'mizde hiçbir pozitif vaka gözükmemektedir. Yine çok sayıda kronik rahatsızlığı olan bir hastamız dışında, şu anda sağlık kuruluşlarımızda da koronavirüs hastamız bulunmuyor" dedi.
Koronavirüs sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının hatıralarını yaşatmak ve salgın sürecinde görev alan sağlık çalışanlarına karşı vefa örneği göstermek adına Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 81 ilde 'Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı' kurulması kararı aldı. Karar kapsamında Edirne'de ise üniversite hastanelerinde 3 bin 171, özel sağlık birimlerinde 606 ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde 3 bin 701 olmak üzere toplam 7 bin 478 sağlık çalışanı için 7 bin 478 fidan dikilmesi planlandı. Kampanyanın ilk adımını Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde atan Edirne Valisi Ekrem Canalp, burada sağlık çalışanlarına da fidan dağıttı.
'MÜCADELEMİZ KESİNTİSİZ DEVAM ETTİ'
Etkinlikte konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, Türkiye'nin koronavirüsle çok iyi mücadele ettiğini belirterek, "Edirne olarak da koronavirüs ile mücadelede çok iyi bir performans sergilediğimizi ifade edebilirim. Bütün kurumlarımız, bütün vatandaşlarımız iyi bir çalışma sergiliyor. Şunu ifade etmek isterim ki koronavirüs ile mücadelede en önemli faktör devlet kurumlarının çok iyi bir eş güdüm içerisinde çalışıyor olması. İkincisi de halkımızın tedbirlere sımsıkı bir şekilde sarılıyor olmasından geçiyor. Bu çerçeve içerisinde başlangıçtan bugüne mücadelemizin kesintisiz bir şekilde sürekli devam ettirdik" dedi.
'EDİRNE'DE 3 HAFTADIR YENİ VAKA YOK'
Edirne'de 3 haftadan bu yana pozitif vaka görünmediğini kaydeden Vali Canalp, "Bu mücadele neticesindedir ki bugün hem ülke olarak hem de Edirne olarak istediğimiz istikamete doğru belli bir seyir almış durumdayız. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki 3 haftadan beridir Edirne'mizde hiçbir pozitif vaka gözükmemektedir. Ve yine memnuniyetle ifade ederim ki çok sayıda kronik rahatsızlığı olan bir hastamız dışında, şu anda sağlık kuruluşlarımızda da aynı şekilde koronavirüs hastamız bulunmuyor. Ama bu asla ve asla bizim alacağımız tedbirler noktasında herhangi bir gevşeme göstermemize de imkan vermiyor. Almış olmuş olduğumuz tedbirleri yine sıkı sıkıya sürdürmemiz gerekiyor" dedi.
7 BİN 478 FİDAN DİKİLECEK
Öte yandan Edirne'de 7 bin 478 sağlık çalışanı için hazırlanan 7 bin 478 fidan, Lalapaşa Hacıdanışment yolu üzerinde 80 dekarlık alanda hazırlan 'Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı'na dikilecek.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Ceren'in katili: Fotoğraflarımı paylaşın çıldırsınlar
- Annelerin pençesi HDP'nin sırtında!
- Türkiye'den Andorra'ya koronavirüs yardımı
- Paketin içindekileri görenler şoke oldu!
- Van'da teröristlere ait silah ele geçirildi
- MSÜ sınav giriş belgesi yayımlandı!
- ÖSYM duyurdu! Erişime açıldı
- BİM'de bu hafta! İşte aktüel ürünler...
- Kurban Bayramı ne zaman? Bayram ikramiyesi...
- Ağaç dibinde gördü ve...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurban Bayramı ne zaman? 2020 emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- BİM 5 Haziran 2020 kataloğu: Otomatik sıvı sabunluk dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
- MSÜ sınav yerleri tıkla öğren! 2020 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! MSÜ sınavı ne zaman?
- Memura ve emekliye müjde! Yüzde 4.57 zam yolda! 2020 SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?
- Kamuda ve özel sektörde kronik hastalar ne zaman iş başı yapacak? Kronik hastalıklar listesi açıklandı!
- Son dakika: İnternet kafeler ne zaman açılacak? 2020 oyun salonları ne zaman açılıyor?
- Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İstanbul'da yeni açılan hastanelere alımlar ne zaman?
- THY dış hatlar ne zaman sefere başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Hangi ülkelere uçuş olacak?
- Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
- Son dakika: MSÜ sınav yerlerini gösteren sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2020 sınavı MSÜ ne zaman?
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da İstanbul, İzmir Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- MEB açıkladı: Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020 Okullarda telafi eğitimi ne zaman, nasıl yapılacak?