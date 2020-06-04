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Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma

Akademisyen 'i öldürmek suçundan ağırlaştırılmış cezasına çarptırılan 'in, babası ile cezaevindeki görüşmelerinde, başta ölen Şenel'in babası olmak üzere, mahkeme üyeleri ve birçok kişiye yönelik tehdit ve hakaret içerikli sözleri ile ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
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CEREN'İN KATİLİ: FOTOĞRAFLARIMI PAYLAŞIN ÇILDIRSINLAR

Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi , geçtiğimiz sene 2 Ocak'ta üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü.

AYRI AYRI CEZA KESTİ

Hasan İsmail Hikmet, yargılandığı 33'üncü 'nce 21 Şubat 2020'de, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı.

Cezada indirime gitmeyen mahkeme ayrıca sanığa, 'ruhsatsız silah taşımak' ve 'silahla tehdit' suçundan da 3 yıl hapis cezası verdi. Taraflar, kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

TEHDİT İÇERİKLİ KONUŞMALARA SORUŞTURMAÖte yandan sanık Hasan İsmail Hikmet ile babası 'in, kararın ardından 24 Şubat 2020'de cezaevinde yaptıkları görüşme tutanakları ortaya çıktı. Baba ve oğlunun, başta Ceren Damar Şenel'in babası olmak üzere mahkeme üyeleri, basın mensupları ve birçok kişi hakkındaki tehdit ve hakaret içerikle konuşmaları ile ilgili cezaevi yönetiminin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar, cenaze töreninde hıçkırıklara boğulmuştu

Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına giren konuşma dökümlerine göre; kararın İstinaf Mahkemesinde bozulacağını belirten baba Ömer Hikmet ile oğlu Hasan İsmail Hikmet arasında geçen diyaloglar şöyle:

BABA DAMAR'A TEHDİT

- H.İ.H: O ş.. baba var ya.

- Ö.H: O zaten vızık vızık edecek. Ben onu arayacağım, 'bir görüşelim' diyeceğim, 'Hasan'ın selamı var' diyeceğim tamam mı?

- H.İ.H: Sen bana bırak, çıkana kadar sen hiç elleme.

- Ö.H: Arada bir arar vızıklatırım ben onu. Arada bir o ş.. evinin orada tur atarım. 'Ben kafama göre güvenlik önlemlerimi aldım' diyor. Nasıl aldıysa?

- H.İ.H: Bak bakalım nasıl önlem almış?

- H.İ.H: Benim fotoğraflarımı paylaşın, 'da, Twitter'a verip paylaşın. Görüp daha da çok çıldırsınlar. Bir sürü fotoğraf çektirdim, daha onları da vereceğim açık görüşte.

- Ö.H: Paylaşırız hepsini.

- H.İ.H: Dışarı çıkayım birkaç kişinin hesabını göreceğim. Yeter ki şuradan çıkayım.

- Ö.H: Bunlar basında gezer.

- H.İ.H: Hani belki o zamana kadar da ben unutmam hiçbir şeyi. Bize edilen lafları, avukata edilen lafları unutmam.

Baba ile oğlu arasında geçen 11 sayfalık konuşma dökümünde birçok kişiye yönelik tehdit ve hakaret içerikli sözler yer aldı.

Ceren Damar'ın babası katil zanlısının avukatı Vahit Bıçak’ın meslekten men edilmesi için şikayetçi oldu CEREN DAMAR'IN BABASI KATİL ZANLISININ AVUKATI VAHİT BIÇAK'IN MESLEKTEN MEN EDİLMESİ İÇİN ŞİKAYETÇİ OLDU

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