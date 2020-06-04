Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma
Akademisyen Ceren Damar Şenel'i öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hasan İsmail Hikmet'in, babası Ömer Hikmet ile cezaevindeki görüşmelerinde, başta ölen Şenel'in babası Mustafa Damar olmak üzere, mahkeme üyeleri ve birçok kişiye yönelik tehdit ve hakaret içerikli sözleri ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, geçtiğimiz sene 2 Ocak'ta üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü.
AYRI AYRI CEZA KESTİ
Hasan İsmail Hikmet, yargılandığı Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 21 Şubat 2020'de, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Cezada indirime gitmeyen mahkeme ayrıca sanığa, 'ruhsatsız silah taşımak' ve 'silahla tehdit' suçundan da 3 yıl hapis cezası verdi. Taraflar, kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.
TEHDİT İÇERİKLİ KONUŞMALARA SORUŞTURMAÖte yandan sanık Hasan İsmail Hikmet ile babası Ömer Hikmet'in, kararın ardından 24 Şubat 2020'de cezaevinde yaptıkları görüşme tutanakları ortaya çıktı. Baba ve oğlunun, başta Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar olmak üzere mahkeme üyeleri, basın mensupları ve birçok kişi hakkındaki tehdit ve hakaret içerikle konuşmaları ile ilgili cezaevi yönetiminin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.
Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar, cenaze töreninde hıçkırıklara boğulmuştu
Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına giren konuşma dökümlerine göre; kararın İstinaf Mahkemesinde bozulacağını belirten baba Ömer Hikmet ile oğlu Hasan İsmail Hikmet arasında geçen diyaloglar şöyle:
BABA DAMAR'A TEHDİT
- H.İ.H: O ş.. baba var ya.
- Ö.H: O zaten vızık vızık edecek. Ben onu arayacağım, 'bir görüşelim' diyeceğim, 'Hasan'ın selamı var' diyeceğim tamam mı?
- H.İ.H: Sen bana bırak, çıkana kadar sen hiç elleme.
- Ö.H: Arada bir arar vızıklatırım ben onu. Arada bir o ş.. evinin orada tur atarım. 'Ben kafama göre güvenlik önlemlerimi aldım' diyor. Nasıl aldıysa?
- H.İ.H: Bak bakalım nasıl önlem almış?
- H.İ.H: Benim fotoğraflarımı paylaşın, Instagram'da, Twitter'a verip paylaşın. Görüp daha da çok çıldırsınlar. Bir sürü fotoğraf çektirdim, daha onları da vereceğim açık görüşte.
- Ö.H: Paylaşırız hepsini.
- H.İ.H: Dışarı çıkayım birkaç kişinin hesabını göreceğim. Yeter ki şuradan çıkayım.
- Ö.H: Bunlar basında gezer.
- H.İ.H: Hani belki o zamana kadar da ben unutmam hiçbir şeyi. Bize edilen lafları, avukata edilen lafları unutmam.
Baba ile oğlu arasında geçen 11 sayfalık konuşma dökümünde birçok kişiye yönelik tehdit ve hakaret içerikli sözler yer aldı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- O ilimizden güzel haber: 3 haftadır vaka yok
- MSÜ sınav giriş belgesi yayımlandı!
- ÖSYM duyurdu! Erişime açıldı
- Ağaç dibinde gördü ve...
- Kurban Bayramı ne zaman? Bayram ikramiyesi...
- Annelerin pençesi HDP'nin sırtında!
- Türkiye'den Andorra'ya koronavirüs yardımı
- Paketin içindekileri görenler şoke oldu!
- BİM'de bu hafta! İşte aktüel ürünler...
- Van'da teröristlere ait silah ele geçirildi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurban Bayramı ne zaman? 2020 emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- BİM 5 Haziran 2020 kataloğu: Otomatik sıvı sabunluk dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
- MSÜ sınav yerleri tıkla öğren! 2020 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! MSÜ sınavı ne zaman?
- Memura ve emekliye müjde! Yüzde 4.57 zam yolda! 2020 SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?
- Kamuda ve özel sektörde kronik hastalar ne zaman iş başı yapacak? Kronik hastalıklar listesi açıklandı!
- Son dakika: İnternet kafeler ne zaman açılacak? 2020 oyun salonları ne zaman açılıyor?
- Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İstanbul'da yeni açılan hastanelere alımlar ne zaman?
- THY dış hatlar ne zaman sefere başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Hangi ülkelere uçuş olacak?
- Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
- Son dakika: MSÜ sınav yerlerini gösteren sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2020 sınavı MSÜ ne zaman?
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da İstanbul, İzmir Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- MEB açıkladı: Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020 Okullarda telafi eğitimi ne zaman, nasıl yapılacak?