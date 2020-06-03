03 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Hakkari'de 15 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü, bölgede yapılan operasyonları hakkında açıklama yaptı. Hakkari'nin ilçesinde bir araçta 15 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2020
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15 KİLOGRAM SENTETİK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

'nin ilçesinde bir araçta 15 kilo 400 gram ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova ilçesinden uyuşturucu sevk edileceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, dün kent girişindeki polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada koltuk bölümüne gizlenmiş 15 kilo 400 gram bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletmek" suçundan işlem başlatıldı.

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