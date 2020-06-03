03 Haziran 2020, Çarşamba
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YKS'ye girecek adaylar için üniversite tanıtımları dijital ortamlara taşındı

Üniversiteler, 27-28 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ter dökecek adaylar için bölüm, fakülte ve meslek seçimlerine ilişkin tanıtımlarını internet ve sosyal medya üzerinden yapmaya başladı.

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Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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YKS'YE GİRECEK ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ HABER
Rektörü Prof. Dr. , yaptığı açıklamada "Drone görüntülerinden oluşturulacak bir video ile canlı kampüs turu yapabilecekleri bir sunum yayınlamayı planlıyoruz. Eminim ki ülkemizin farklı şehirlerindeki üniversite adayı öğrencilerimiz, dünyanın en güzel kampüslerinden birine sahip ODTÜ'yü büyük bir keyifle izleyecekler" dedi.

Rektörü Prof. Dr. ise konuşmasında "Tanıtımlarımızda fakültelerin 1 dakikalık tanıtım filmleri veya görselleri sunuluyor. Moderatör eşliğinde dekanlar sunum gerçekleştiriyor ve gelen soruları yanıtlıyor" ifadelerine yer verdi.

Rektörü Prof. Dr. , "Üniversitenin her bölümünden öğretim elemanlarıyla gerçekleştirilecek canlı sunumlar, aday öğrencilerin meslek ve üniversite tercihlerine ışık tutacak" şeklinde konuştu.

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