YKS'ye girecek adaylar için üniversite tanıtımları dijital ortamlara taşındı

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök , yaptığı açıklamada "Drone görüntülerinden oluşturulacak bir video ile canlı kampüs turu yapabilecekleri bir sunum yayınlamayı planlıyoruz. Eminim ki ülkemizin farklı şehirlerindeki üniversite adayı öğrencilerimiz, dünyanın en güzel kampüslerinden birine sahip ODTÜ'yü büyük bir keyifle izleyecekler" dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ise konuşmasında "Tanıtımlarımızda fakültelerin 1 dakikalık tanıtım filmleri veya görselleri sunuluyor. Moderatör eşliğinde dekanlar sunum gerçekleştiriyor ve gelen soruları yanıtlıyor" ifadelerine yer verdi.



Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, "Üniversitenin her bölümünden öğretim elemanlarıyla gerçekleştirilecek canlı sunumlar, aday öğrencilerin meslek ve üniversite tercihlerine ışık tutacak" şeklinde konuştu.