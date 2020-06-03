03 Haziran 2020, Çarşamba
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Roma döneminden kalan sütun, bahçe duvarında kullanıldı

'da  Caddesi’ndeki, 1970'li yıllarda yeniden inşa edilen Aslahaddin Camisi’nin avlusunun çevreleyen duvarı, Roma döneminden kaldığı tahmin edilen sütunun üzerine yapıldı. Mahallenin yaşlıları eskiden tarihi sütunun musalla taşı olarak da kullanıldığını söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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TARİHİ SÜTUN, BAHÇE DUVARINDA KULLANILDI

Akpınar Mahallesi'nde bulunan 'nun en eski camilerinden Aslahaddin Camii, yaklaşık 1970'li yıllarda bir hayırsever tarafından yeniden inşa edildi.

ÜZERİNDE YAZILAR VAR

Ancak caminin avlusunu çevreleyen duvarın tarihi sütunun üzerine örülmesi, çevredeki vatandaşların tepkisini çekiyor. Roma dönemine ait olan sütunun üzerinde yazılar olduğu da görüldü.


MUSALLA TAŞI OLARAK…

Mahallede yaşayan yaşlı vatandaşlar, 40 yıl önce tarihi sütunun üzerinde imamların ezan okuduğunu ve taşın cenaze namazlarında musalla taşı olarak kullanıldığını söyledi.

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