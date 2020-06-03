03 Haziran 2020, Çarşamba
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Artvin'de maske takma zorunluluğu getirildi

salgını gereği 'de alınan yeni tedbirler açıklandı. Artvin'de ağız ve burnu tam kapatacak şekilde getirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2020
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ARTVİN'DE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ile mücadele kapsamında kamu kurumu ve kuruluşları, özel iş yerleri ile kapalı alanlarda; ağız ve burnu tam kapatacak şekilde getirildi.

Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla yeni kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda il genelindeki kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri ile kapalı alanlarda ağız ve burnu tam kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildi. İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ofis, büro, dükkan, depo, iş yeri ve kapalı alanda faaliyet gösteren tüm işletmelerde çalışanların ve bu alanlarda bulunan müşteri/ vatandaşların zorunlu olarak maske kullanmasına ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerekmektedir. Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

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