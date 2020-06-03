Son dakika: Kamuda yeni dönem başladı!

Kamu kurumlarında normal mesai düzenine geçilirken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü de alınacak tedbirleri belirledi.

Tedbirler arasında kumanya dağıtımı ve maskeli çalışma yapılması da yer alıyor. Genel müdürlüğün belirlediği tedbirlerin bazıları şöyle sıralandı:

Servis araçları ile hizmete mahsus tüm araçların taşıma kapasitesi sosyal mesafe kuralları gözetilerek belirlenecek.

Araçlarda el antiseptiği ve tek kullanımlık maske bulundurulacak.

İşyerlerine girişlerde tüm çalışanların temassız ateş ölçer ile vücut sıcaklıkları kontrol edilecek. Geçiş kontrol sistemi bulunan işyerlerinde bulaşma riskine karşı temassız sistemler kullanılacak.

Toplantılar telekonferans yöntemiyle yapılacak.

Havalandırma sistemleri yeniden gözden geçirilecek.

Yemekhanelerde yeni dönemde düzenlemeye gidilecek. Daha az sayıda kişinin bir arada bulunmasını sağlayacak şekilde yemek saatleri ve masa düzeni ayarlanacak. Tek kullanımlık ürünlerle kumanya verilecek.

Ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makineleri kullanılmayacak.

İZİNLİ SAYILACAK PERSONEL BELİRLENDİ

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 salgın sürecinde, kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıkları belirledi. Bu hastalıklar arasında inme geçirenler, organ nakli olanlar, böbrek yetmezliği olanlar ve akciğer rahatsızlığı olanlar da bulunuyor. Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen hastalıklardan 1 Haziran 2020'den önceki iki yıl içerisinde iki kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına, Bakanlığın e-nabız sistemi üzerinden "İdari izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi" üretileceği bildirildi. Kamu çalışanları, söz konusu belgeyi e-nabız sistemi üzerinden temin edebilecek. Sistem üzerinden belge alamayanlar, mevcut hastalık raporlarıyla kayıtlı olduğu aile hekimine müracaat edecek.