Kocaeli’de 850 yaşındaki çınar ağacı zamana meydan okuyor
Kocaeli’de Anıtlar Kurulu tarafından tescilli 850 yıllık çınar ağacı, büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar, gövde kalınlığı 12 metre olan yüksekliği de 15 metreyi bulan çınar ağacını ilgiyle inceliyor.
Kazım Karabekir Mahallesi'nde, Darıca Belediyesi'ne ait bir çay bahçesi içerisinde bulunan dev çınar ağacı 850 yıldır zarar görmeden yemyeşil yapraklarıyla zamana meydan okuyor. Gövde kalınlığı 12 metre, yüksekliği de 15 metreyi bulan çınar, ilçenin simgeleri arasında yer alıyor. Gövdesinde kocaman kovuk bulunan ve bu görünümüyle dikkat çeken çınar ağacını inceleyen vatandaşlar, önünde hatıra fotoğraf çektiriyor.
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