03 Haziran 2020, Çarşamba
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14 kişilik minibüsten 30 kişi çıktı! Şoförün açıklaması ise şoke etti

salgını sürecinde toplu taşımada yüzde 50 yolcu taşıma kuralı önceki gün kaldırılarak araçların koltuk sayısı kadar yolcu taşıyabileceği açıklandı. Ancak ’ta 14 yerine 30 yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne polis tarafından 104 lira para cezası yazıldı. Minibüs sürücüsü, “Mecburen yolcuları aldım” derken iç içe sosyal mesafesiz yolculuk dikkat çekti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2020
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14 KİŞİLİK MİNİBÜSTEN 30 KİŞİ ÇIKTI!

Yeni tip Korona Virüs sürecinde toplu taşımalarda uygulanan kapasitenin yüzde 50'si olacak şekilde yolcu taşıma kuralı önce gün yayınlanan genelge ile kaldırılmıştı. Normal şartlarda da koltuk sayısı kadar yolcu taşıma zorunluluğu olan minibüslere yönelik bu sabah İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından uygulama yapıldı.

MİNİBÜSÜN İÇİNDEN 30 KİŞİ ÇIKTI

Yapılan uygulamada maksimum 14 kişi taşıma zorunluluğu olan bir minibüste 30 kişi çıktı. Normal şartlarda uygulanan trafik kuralları hatırlatılan minibüs sürücüsüne 104 lira para cezası yazılırken salgını sürecinde sık sık hatırlatılan sosyal mesafe kuralına uyulmadan iç içe yolculuk yapılması dikkat çekti.



"MECBUREN ALDIM"

Yolcu sayısının koltuk sayısından fazla çıktığı hatırlatılan minibüs sürücüsü, "Yolcular kendisi de biniyor insanlar işine yetişmek için kendi de biniyor. Mecburen aldım" dedi.

Minibüs sürücüsü dün akşam da ceza yediğini söyleyerek trafik polisi de ikna etmeye çalıştı.

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