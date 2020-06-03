03 Haziran 2020, Çarşamba
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Kocaeli’de 850 yaşındaki çınar ağacı zamana meydan okuyor

’de Anıtlar Kurulu tarafından tescilli 850 yıllık  ağacı, büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar, gövde kalınlığı 12 metre olan yüksekliği de 15 metreyi bulan çınar ağacını ilgiyle inceliyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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Kazım Karabekir Mahallesi'nde, Belediyesi&rsquo;ne ait bir çay bahçesi içerisinde bulunan dev&nbsp; ağacı 850 yıldır zarar görmeden yemyeşil yapraklarıyla zamana meydan okuyor. Gövde kalınlığı 12 metre, yüksekliği de 15 metreyi bulan çınar, ilçenin simgeleri arasında yer&nbsp;alıyor. Gövdesinde kocaman kovuk bulunan ve bu görünümüyle dikkat çeken çınar ağacını inceleyen vatandaşlar, önünde hatıra fotoğraf çektiriyor.

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