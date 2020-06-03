Antalya'da plajlara akın! Maske takarak güneşlendiler...
Antalya'da 1 Haziran itibarıyla sahile giriş yasağının kalkmasının ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili tatilcilerin akınına uğradı. Konyaaltı sahili dışında Kemer Ayışığı Plajı'nda da turistler denize girip güneşlendi. Sahile gelenler, sosyal mesafe kuralına uyup maske takarak güneşlendi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında girişlerin yasaklandığı sahiller, 1 Haziran itibarıyla açıldı. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelenler, sosyal mesafe kuralına uyup maske takarak güneşlendi. Maske takanların yoğunlukta olduğu plajda, denize girenlerin yanı sıra güneşlenenler de oldu. Bazı tatilciler arkadaşlarına mesafeli durarak maskeyi çıkartıp güneşlendi. Sahillerde 18 yaş üstü gençler de dikkat çekti. Ayrıca 0-18 yaş arası çocuklar da 14.00 ile 20.00 saatleri arasında izinli olarak sokağa çıktı. Denizin tadını anne ve babalarıyla birlikte çıkaran çocuklar, yüzlerinde maskeyle koşup oynadı.
ANKARA'DAN TATİLE GELDİ MASKEYLE GÜNEŞLENDİ
Ankara'dan tatile gelen Dilara İnce ile Isparta'da yaşayan Ayşe Nur Edima, maske takarak denize girip güneşlendi. Sosyal mesafeye dikkat ettiklerini, koronavirüs salgını nedeniyle önlemlerini aldıklarını anlatan İnce, "Arkadaşımla birlikte Antalya'dayız. Sahilde güneşlenip denize girdik. Maskeyle güneşleniyoruz. Fakat yüzümüzde güneş yanığı izi olmaması için arada çıkartarak güneşlenmeye devam ediyoruz" dedi.
Ailesiyle birlikte Antalya'da yaşayan yerleşik Rus Anna Kamin, maskesiyle birlikte sahilde güneşlendi. Maske takarak plaja gelmenin zor olduğunu fakat bir süre böyle yaşayacağını anlatan Kamin, arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirdi.
HERKES KURALLARA UYARSA VİRÜS TEHLİKELİ OLMAZ
Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gördüğünü belirten Sefa Özfuruncu, "Koronavirüs nedeniyle denizden 2 ay uzak kalmıştım. Gördüğüm kadarıyla sahil gayet güvenli. Burada herkes maskesini takıyor, mesafesini koruyor. Biz de maskemizi takıyoruz. Herkes önlemlere dikkat ettiği sürece virüsün problem oluşturacağını düşünmüyorum" diye konuştu. Sahilde yürüyüş yapan Berfin Can ve Fatma Su Özçelik, maskeleriyle deniz havası aldıklarını söyledi. Kimi zaman nefes almakta güçlük çektiğini belirten Özçelik, "Maske takarak hem kendimizi hem çevremizdeki insanları korumaya çalışıyoruz. Maskeyle yürümek bazen zor olabiliyor. Fakat alışıyoruz" dedi.
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