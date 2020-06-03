03 Haziran 2020, Çarşamba
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İstanbul'da iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı

'nda babalarından kalan dairelerin satışı konusunda arasında çıkan tartışmada Erkan B., ağabeyi Ercan B.'yi tabancayla ayağından vurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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Olay, Piyalepaşa Mahallesi Candan Sokak'ta 16.30 sıralarında meydana geldi. Kendilerine ait 3 katlı binada altlı üstlü oturan Ercan B. ile kardeşi Erkan B. arasında, bir süre önce babalarından kalma dairelerin satışı konusunda anlaşmazlık çıktı. Aynı binanın giriş ve 1'inci katındaki dairelerin satışıyla ilgili tartışmaya bugün de devam eden kardeşlerden Erkan B., ağabeyini öldürmekle tehdit ettikten sonra dışarı çıktı.

AYAĞINDAN BURDU

Birkaç saat sonra geri dönen Erkan B., konuşmak istediğini söyleyerek ağabeyinin oturduğu daireye gitti. konuşurken, aralarında tekrar tartışma çıktı. Tartışma sırasında Erkan B., yanında getirdiği tabancayla ağabeyi Ercan B.'yi ayağından vurdu.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ercan B., ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kardeşi Erkan B. polis tarafından .

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