Ankara'da kız kardeşinin çalıştığı iş yerine otomatik tüfek ve pompalı tüfekle ateş açtı!

Şehit Mustafa Baş Caddesi'ndeki emlakçı dükkanında muhasebeci olarak çalışan Meryem B., ağabeyi Erhan K.'dan şiddet gördüğünü iddia ederek, iş yerindeki arkadaşları ile karakola giderek şikayette bulundu. Ardından Meryem B., kadın sığınma evine yerleştirildi.