03 Haziran 2020, Çarşamba
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Ankara'da kız kardeşinin çalıştığı iş yerine otomatik tüfek ve pompalı tüfekle ateş açtı!

'da geçen perşembe günü Altındağ ilçesindeki Aydınlıkevler Mahallesi'nde K., iddiaya göre şiddet uyguladığı kız kardeşi B.'nin çalıştığı iş yerine tüfek ve pompalı tüfekle açtı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan Erhan K.'ya mahkemece ev hapsi cezası verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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Şehit Mustafa Baş Caddesi'ndeki emlakçı dükkanında muhasebeci olarak çalışan B., ağabeyi K.'dan şiddet gördüğünü iddia ederek, iş yerindeki arkadaşları ile karakola giderek şikayette bulundu. Ardından Meryem B., kadın sığınma evine yerleştirildi.

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