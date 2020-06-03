Ankara'da kız kardeşinin çalıştığı iş yerine otomatik tüfek ve pompalı tüfekle ateş açtı!
Ankara'da geçen perşembe günü Altındağ ilçesindeki Aydınlıkevler Mahallesi'nde Erhan K., iddiaya göre şiddet uyguladığı kız kardeşi Meryem B.'nin çalıştığı iş yerine otomatik tüfek ve pompalı tüfekle ateş açtı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan Erhan K.'ya mahkemece ev hapsi cezası verildi.
Şehit Mustafa Baş Caddesi'ndeki emlakçı dükkanında muhasebeci olarak çalışan Meryem B., ağabeyi Erhan K.'dan şiddet gördüğünü iddia ederek, iş yerindeki arkadaşları ile karakola giderek şikayette bulundu. Ardından Meryem B., kadın sığınma evine yerleştirildi.
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