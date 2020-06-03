Amasya'da dolu, tarım arazilerine zarar verdi
Suluova ilçesinde, etkili olan dolu yağışı nedeniyle ekili araziler zarar gördü. Vatandaşlar doludan araçlarını üzerlerine karton ve bez örterek korumaya çalıştı.
Suluova ilçesinde, yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, ilçedeki tarım arazileri zarar gördü.
MİSKET BÜYÜKLÜĞÜNDE YAĞDI
Vatandaşlar misket büyüklüğündeki doludan araçlarını, üzerlerine karton ve bez örterek korumaya çalıştı.
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