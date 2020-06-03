03 Haziran 2020, Çarşamba
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Amasya'da dolu, tarım arazilerine zarar verdi

Suluova ilçesinde, etkili olan yağışı nedeniyle ekili araziler zarar gördü. Vatandaşlar doludan araçlarını üzerlerine ve bez örterek korumaya çalıştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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DOLU TARIM ARAZİLERİNİ VURDU!

Suluova ilçesinde, yaklaşık 10 dakika etkili olan , hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, ilçedeki tarım arazileri zarar gördü.

MİSKET BÜYÜKLÜĞÜNDE YAĞDI

Vatandaşlar misket büyüklüğündeki doludan araçlarını, üzerlerine ve bez örterek korumaya çalıştı.

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