Meriç Nehri kuraklıktan kurtuldu! Debisi yağışlarla iki günde yüzde 50'den fazla yükseldi
Meriç Nehri'nin debisi, yağışlarla iki günde yüzde 50'den fazla arttı. Havzasının bulunduğu Bulgaristan ile denize döküldüğü Edirne'deki lokal yağışlar, Meriç Nehri'nin debisini yükseltti.
Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, nehrin 87 metreküp/saniye olan debisi, yağışlarla son 2 günde yüzde 50'den fazla arttı.
Son ölçümlere göre, Meriç Nehri'nin debisi 134 metreküp/saniye oldu.
Meriç ile birleşen ve kaynağını Bulgaristan'dan alan Tunca Nehri'nin debisi de artış gösterdi.
MERİÇ NEHRİ'NİN KURAKLIKTAN KURTULDU! DEBİSİ YAĞIŞLARLA İKİ GÜNDE YÜZDE 50'DEN FAZLA YÜKSELDİ | VİDEO
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