03 Haziran 2020, Çarşamba
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Meriç Nehri kuraklıktan kurtuldu! Debisi yağışlarla iki günde yüzde 50'den fazla yükseldi

'nin debisi, yağışlarla iki günde yüzde 50'den fazla arttı. Havzasının bulunduğu ile denize döküldüğü 'deki lokal yağışlar, Meriç Nehri'nin debisini yükseltti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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MERİÇ NEHRİ KURAKLIKTAN KURTULDU
Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, nehrin 87 metreküp/saniye olan debisi, yağışlarla son 2 günde yüzde 50'den fazla arttı.

Son ölçümlere göre, 'nin debisi 134 metreküp/saniye oldu.

Meriç ile birleşen ve kaynağını 'dan alan Tunca Nehri'nin debisi de artış gösterdi.

Meriç Nehri'nin kuraklıktan kurtuldu! Debisi yağışlarla iki günde yüzde 50'den fazla yükseldi | Video MERİÇ NEHRİ'NİN KURAKLIKTAN KURTULDU! DEBİSİ YAĞIŞLARLA İKİ GÜNDE YÜZDE 50'DEN FAZLA YÜKSELDİ | VİDEO
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