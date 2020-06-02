Haliç Köprüsü'nde hafriyat kamyonunda yangın
Son dakika haberine göre; Haliç Köprüsü'nde hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Haliç Köprüsü çıkışı Topkapı yönünde bir hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Şoförü yangını fark edince kamyonu sağ şeride çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, trafikte aksamalar meydana geldi.
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