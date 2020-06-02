02 Haziran 2020, Salı
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Haliç Köprüsü'nde hafriyat kamyonunda yangın

Son dakika haberine göre; 'nde hafriyat kamyonunda çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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çıkışı Topkapı yönünde bir hafriyat kamyonunda çıktı. Şoförü yangını fark edince kamyonu sağ şeride çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, trafikte aksamalar meydana geldi.

Haliç Köprüsü'nde hafriyat kamyonunda yangın HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE HAFRİYAT KAMYONUNDA YANGIN

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