Dehşete düşüren anlar! Köpeği fırça sapıyla dövdü kasabın da üzerine bıçakla yürüdü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, mobilya mağazası işleten Hüseyin A. (41), sokak köpeğine önce ayakkabısını fırlattı ardından da fırça sapıyla dövdü. Hüseyin A., kendisine tepki gösteren kasap Mehmet Ayoğlu'nun (64) da cebinden çıkardığı bıçakla üzerine yürüdü. Güvenlik kameraları ve çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülenen anların sosyal medyada yayılması ve hakkında yapılan şikayetler üzerine gözaltına alınan Hüseyin A., yoldan geçenlere saldırdığı için köpeği dövdüğünü öne sürdü.
Alaşehir'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası mobilyacı Hüseyin A., dün saat 17.00 sıralarında, Soğuksu Mahallesi Sevgi Yolu'nda, sokak köpeğine ayakkabısını fırlattı. Hüseyin A., daha sonra restoranın önünde park halindeki motosikletlerin arkasına saklanan köpeği elindeki tahta fırça sapıyla dövdü. Hayvan acı içinde kıvranırken, kaçtı.
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