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Galata Köprüsü eski günlerine geri döndü, kovalar balıkla doldu

sebebiyle köprü ve sahillerde olta balıkçılığının yasaklanmasının ardından sessizliğe bürünmüştü. Yasağın sona ermesinin ardından Galata Köprüsü eski günlerine geri döndü. Kovalar balıkla doldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNDÜ!

Olta balıkçılarının vazgeçilmez noktalarından , sahil ve köprülerde balık tutma yasağının sona ermesinin ardında eski günlerine geri döndü. Amatör balıkçılar köprüye akın etti. Maske takan ve sosyal mesafe kuralına uyan olta balıkçıları özledikleri günlere geri dönmenin tadını çıkardı. Sabahın erken saatlerinde için köprüye gelen vatandaşlar kovalarını balıkla doldurdu.

Galata Köprüsü eski günlerine geri döndü, kovalar balıkla doldu GALATA KÖPRÜSÜ ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNDÜ, KOVALAR BALIKLA DOLDU

"KENDİ BALIĞIMIZI KENDİMİZ TUTUYORUZ"

Sabah saat 06.00'da köprüye balık tutmaya gelen Kerim Cansız, "Çok mutluyum. Kendi balığımızı kendimiz tutuyoruz. Evde çocuklarım var. Onlara taze taze balık götürüyorum. Stres de atıyoruz burada. Rahatladık. Sosyal mesafemizi de koruyoruz. İnsanlar çalışmasına rağmen boşta olanların çoğu gelmiş. Köprü dolu" dedi.

"BALIKTAN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ YOK"

Yaşar Özer ise köprüde balık tutmayı çok özlediğini söylerken, "Balıktan başka bir şey düşündüğümüz yok. Hem arkadaş çevresini hem balık tutmayı özledik. Balık tutmak çok dinlendirici. Alacağın, vereceğin varsa unutuyorsun hepsini" diye konuştu.

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