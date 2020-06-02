Aksaray’da motosikletle traktör römorkuna çarpan genç öldü
Bugün saat 12.00 sıralarında, Aksaray- Konya yolunun 48'inci kilometresinde traktörün römorkuna çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Yunus Emre Güneş (17) hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü Refik Topal, gözaltına alındı.
Yunus Emre Güneş yönetimindeki 68 ABL 957 plakalı motosiklet, Refik Topal'un (39) kullandığı 68 AAD 020 traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen motosikletteki kaskı olmayan Güneş, yola savruldu.
HAYATA VEDA ETTİ
Kazada ağır yaralanan Güneş, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Traktör sürücüsü Refik Topal ise gözaltına alındı.
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