02 Haziran 2020, Salı
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Aksaray’da motosikletle traktör römorkuna çarpan genç öldü

Bugün saat 12.00 sıralarında, - Konya yolunun 48'inci kilometresinde traktörün römorkuna çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Güneş (17) hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü , gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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Güneş yönetimindeki 68 ABL 957 plakalı motosiklet, 'un (39) kullandığı 68 AAD 020 traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen motosikletteki kaskı olmayan Güneş, yola savruldu.

HAYATA VEDA ETTİ

ağır yaralanan Güneş, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Traktör sürücüsü Refik Topal ise gözaltına alındı.

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