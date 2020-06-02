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İstanbul’da halk otobüsünde 'kalabalık' tartışması kamerada

Bakırköy-Kanuni Hastanesi arasında sefer yapan halk otobüsünde tartışması yaşandı. Otobüslerde yolcu sayısı sınırlamasının kalktığı açıklanmasına rağmen bir vatandaş araçta fazla yolcu oluşuna tepki gösterdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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OTOBÜSTE KALABALIK TARTIŞMASI KAMERADA

Bakırköy-Kanuni Hastanesi arasında sefer yapan 98S numaralı otobüste dün akşam saatlerinde tartışma çıktı.

İstanbul’da halk otobüsünde 'kalabalık' tartışması kamerada İSTANBUL’DA HALK OTOBÜSÜNDE 'KALABALIK' TARTIŞMASI KAMERADA

DİĞER VATANDAŞLARLA TARTIŞTI

'nın otobüslerde yolcu sayısı sınırlamasının kalktığını açıklamasının ardından bir yolcu otobüsün olmasına tepki gösterdi. Vatandaş, iddiaya göre Yenibosna ve Sefaköy durağında fazla yolcu alınması üzerine diğer vatandaşlarla tartıştı.

KAMERAYA YANSIDI

Otobüsteki vatandaşlar sınırlamanın kalktığını söylemesine rağmen yolcu ikna edilemedi. Otobüste yaşanan tartışma ise kameralara yansıdı.

"26 KİŞİYDİ, 40 KİŞİ OLDU"

Otobüste fazla yolcu olmasına tepki gösteren bir vatandaş, "İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi bir otobüsün içerisinde 40 kişi olur diyor aç genelgeyi bak, 26 kişiydi 40 kişi oldu diyor" dedi.

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