Bursa'da villaya yıldırım düştü! Aile büyük korku yaşadı
İznik ilçesinde bulunan bir villanın 3. katına gece saatlerinde yıldırım düştü. Villada hasar meydana gelirken villanın sahibi ve ev bulunan eşiyle 2 çocuğu büyük korku yaşadı.
Bursa'da dün gece başlayıp etkisini sürdüren sağanak, İznik ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. İlçede yaşayan Ferhat Köken'nin tripleks villasına gece saatlerinde yıldırım düştü.
HASAR SABAH ORTAYA ÇIKTI
Villanın üçüncü katının duvarına isabet eden yıldırımın verdiği hasar sabah saatlerinde ortaya çıktı.
BÜYÜK BİR SESLE İRKİLDİLER
Köken, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte gece duydukları sesle irkildiklerini ve korku yaşadıklarını söyledi.
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