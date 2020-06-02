02 Haziran 2020, Salı
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Bursa'da villaya yıldırım düştü! Aile büyük korku yaşadı

İznik ilçesinde bulunan bir villanın 3. katına gece saatlerinde yıldırım düştü. Villada hasar meydana gelirken villanın sahibi ve ev bulunan eşiyle 2 çocuğu büyük korku yaşadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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'da dün gece başlayıp etkisini sürdüren sağanak, İznik ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. İlçede yaşayan Ferhat Köken'nin tripleks villasına gece saatlerinde yıldırım düştü.

HASAR SABAH ORTAYA ÇIKTI

Villanın üçüncü katının duvarına isabet eden yıldırımın verdiği hasar sabah saatlerinde ortaya çıktı.

BÜYÜK BİR SESLE İRKİLDİLER

Köken, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte gece duydukları sesle irkildiklerini ve korku yaşadıklarını söyledi.

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