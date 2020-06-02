02 Haziran 2020, Salı
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Banka hesabını görünce şoke oldu! Yanlışlıkla yatırılan 70 bin TL'yi iade etti

’nın İnegöl ilçesinde 25 yaşındaki Sedat Karabay, araç satışı sırasında, hesap numarası yanlışlığı nedeniyle hesabına yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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BANKA HESABINI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU!

'da yaşayan Şehmuz D., aracını satın aldığı kişinin verdiği hesap numarasına 70 bin lira göndermek istedi. Hesap numarası girişinde yanlışlık yapan Şehmuz D., parayı araç sahibine değil İnegöl'de yaşayan Sedat Karabay'ın hesabına gönderdi.

Banka hesabını görünce şoke oldu! Yanlışlık yatırılan 70 bin TL'yi iade etti | VİDEO BANKA HESABINI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU! YANLIŞLIK YATIRILAN 70 BİN TL'Yİ İADE ETTİ | VİDEO

Kendi hesabını kontrol eden Karabay, 70 bin lirayı görünce şaşkınlık yaşadı. Şehmuz D.'nin durumu polise bildirmesi üzerine Karabay, en yakın polis merkezine giderek, ifade verdi. Daha sonra Şehmuz D. ile telefonda görüşen Karabay, hesabına yanlışlıkla yatan parayı iade etti.

"SAHİBİNE İADE ETTİM"

Araç alımı yapmak için Adana'da yaşayan kişinin hesabına yanlışlıkla para gönderdiğini aktaran Sedat Karabay, "Ablamı aradılar. 'Kardeşinizin hesabına yanlışlıkla 70 bin lira gönderdik' dediler. Emniyete gidip ifade verdim. Daha sonra banka şubesine geldim. Araç alım satımı sırasında parayı yanlışlıkla benim hesabıma göndermişler. Hesabıma gönderilen tutarı vatandaşlık örneği göstererek, sahibine iade ettim" dedi.

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