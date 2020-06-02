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Banka hesabını görünce şoke oldu! Yanlışlık yatırılan 70 bin TL'yi iade etti | VİDEO

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Giriş: 02.06.2020 14:47
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 25 yaşındaki Sedat Karabay, araç satışı sırasında, hesap numarası yanlışlığı nedeniyle banka hesabına yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti.

Adana'da yaşayan Şehmuz D., aracını satın aldığı kişinin verdiği hesap numarasına 70 bin lira göndermek istedi. Hesap numarası girişinde yanlışlık yapan Şehmuz D., parayı araç sahibine değil İnegöl'de yaşayan Sedat Karabay'ın hesabına gönderdi.

Kendi hesabını kontrol eden Karabay, 70 bin lirayı görünce şaşkınlık yaşadı. Şehmuz D.'nin durumu polise bildirmesi üzerine Karabay, en yakın polis merkezine giderek, ifade verdi. Daha sonra Şehmuz D. ile telefonda görüşen Karabay, banka hesabına yanlışlıkla yatan parayı iade etti.

"SAHİBİNE İADE ETTİM"

Araç alımı yapmak için Adana'da yaşayan kişinin hesabına yanlışlıkla para gönderdiğini aktaran Sedat Karabay, "Ablamı aradılar. 'Kardeşinizin hesabına yanlışlıkla 70 bin lira gönderdik' dediler. Emniyete gidip ifade verdim. Daha sonra banka şubesine geldim. Araç alım satımı sırasında parayı yanlışlıkla benim hesabıma göndermişler. Hesabıma gönderilen tutarı vatandaşlık örneği göstererek, sahibine iade ettim" dedi.

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