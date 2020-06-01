01 Haziran 2020, Pazartesi
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Vefa Sosyal Yardım ekibi yine gönülleri fethetti!

Corona virüs tedbirleri kapsamında, 'nin dört bir yanında yaşlıların ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Sosyal ekipleri yine gönülleri fethetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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VEFA SOSYAL YARDIM EKİBİ YİNE GÖNÜLLERİ FETHETTİ!

EKİPLER YİNE YARDIMA KOŞTU
Sosyal Destek Grubu'ndaki polis, asker ve sivil görevlilerden oluşan ekipler, kronik rahatsızlığı bulunup sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ediyor.

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