01 Haziran 2020, Pazartesi
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Gümüşhane'de şaşırtan görüntü! Hastane bahçesine indiler...

Yaban hayatıyla ilgili ilginç görüntülerin yakalandığı 'de son olarak yavru yaban keçileri hastane bahçesinde kayıt altına alındı. O anlar cep telefonuyla vatandaşlar tarafından kayda alınırken, bahçede insanları görünce otoparka kaçan yavru yaban keçileri daha sonra geldikleri gibi geri döndü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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HASTANE BAHÇESİNDE ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ!

Son dönemde yaban hayatıyla ilgili ilginç görüntülerin yakalandığı Gümüşhane'de bu kez de yavru yaban keçileri hastane bahçesinde kayıt altına alındı.

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