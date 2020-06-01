Gümüşhane'de şaşırtan görüntü! Hastane bahçesine indiler...
Yaban hayatıyla ilgili ilginç görüntülerin yakalandığı Gümüşhane'de son olarak yavru yaban keçileri hastane bahçesinde kayıt altına alındı. O anlar cep telefonuyla vatandaşlar tarafından kayda alınırken, bahçede insanları görünce otoparka kaçan yavru yaban keçileri daha sonra geldikleri gibi geri döndü.
Son dönemde yaban hayatıyla ilgili ilginç görüntülerin yakalandığı Gümüşhane'de bu kez de yavru yaban keçileri hastane bahçesinde kayıt altına alındı.
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