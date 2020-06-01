Türkiye Dilek hemşireyi gözyaşları içinde uğurlandı
Koronavirüs nedeniyle 34 yaşında hayatını kaybeden Dilek Akçabelen, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye Dilek hemşireyi gözyaşları içinde defnetti.
Koronavirüse yakalandığı için 34 haftalık bebeği sezaryen ile alınan Dilek Akçabelen'in vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu. Dilek hemşire için görev yaptığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi.
Koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen'in cenazesi, tören için cenaze aracıyla hastane bahçesine getirildi.
Annesi Ünzile, babası Kemal ve kardeşi Mertcan Çetin'in yanı sıra iş arkadaşlarının da katıldığı törende Akçabelen için dualar edildi, helallik istendi.
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Ertürk burada yaptığı konuşmada, Akçabelen'in 10 yıl boyunca mesleği ve insanlara hizmet için canla başla mücadele ettiğini söyledi.
Dilek hemşirenin hastane personeli ve hastalar tarafından çok sevildiğini belirten Ertürk, "5 yılını yoğun bakımda 5 yılını da ameliyathanede çalışarak geçirdi. Buraların ne kadar yoğun olduğunu hepiniz bilirsiniz. Bu süreçte çalışkanlığı, dürüstlüğü, yardımseverliği, görevine olan aşkıyla ve öğrendiklerini arkadaşlarına öğretme isteğiyle bizim için çok değerli biriydi. Onun gösterdiği özveriyi çok iyi biliyoruz. İnşallah hastaların dualarıyla mekanı cennet olacak." diye konuştu.
Akçabelen'in cenazesi, Sefaköy Gültepe Mahallesi Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak?
- Korkunç! İş makinesi böyle ezdi
- Tam 35 milyon değerinde! Böyle bulundu
- Polisten kaçan hırsız otobüsün altında kalıp ölmüştü...
- Tehlikeli kalabalık! Kurallar hiçe sayıldı
- Virüsle mücadelede son rakamlar ne anlatıyor?
- Kafeler kaça kadar açık olacak?
- Bu kez de yağmur nedeniyle boş kaldı!
- Görüntü İzmir'den! Vatandaş çileden çıktı
- Hastane bahçesinde şaşırtan görüntü!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ kaç dakika olacak?
- Başkan Erdoğan açıkladı! Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Nargiler kafeler açılacak mı?
- Starbucks ve kafeler kaça kadar açık olacak? Çay bahçeleri, restoran ve kafeler saat kaçta kapanıyor?
- Son dakika: Dış hat uçak seferleri ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak?
- Son dakika: Özel okullar ne zaman açılıyor? 2020 Özel okullarda telafi eğitim ne zaman, nasıl olacak?
- BİM marketlerde Waffle ve Pancake sürprizi! 2 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- e-Devlet 1000 TL başvuru ve sorgulama ekranı! 2020 pandemi sosyal destek yardımı şartları neler?
- Milyonlarca emekliye üç önemli müjde! 2020 Temmuz zammı, ikinci bayram ikramiyesi ve tatil finansmanı...
- Bankaların kredi faizleri düştü! 0.79, 0.96, 0.98 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi hesaplama! İşte ödenecek miktar
- Son dakika: İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler?
- ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2020 Haziran başvuru şartları nelerdir?
- İkinci el taşıt kredisinde dev kampanya! 6 ay ödemesiz 60 ay vadeli 2. el araç kredisi hesaplama