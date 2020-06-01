01 Haziran 2020, Pazartesi
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Türkiye Dilek hemşireyi gözyaşları içinde uğurlandı

Koronavirüs nedeniyle 34 yaşında hayatını kaybeden Dilek Akçabelen, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye Dilek hemşireyi gözyaşları içinde defnetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.06.2020
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TÜRKİYE DİLEK HEMŞİREYİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

Koronavirüse yakalandığı için 34 haftalık bebeği sezaryen ile alınan 'in vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu. için görev yaptığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi.

Koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen'in cenazesi, tören için cenaze aracıyla hastane bahçesine getirildi.

Annesi Ünzile, babası Kemal ve kardeşi Mertcan Çetin'in yanı sıra iş arkadaşlarının da katıldığı törende Akçabelen için dualar edildi, helallik istendi.

Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Ertürk burada yaptığı konuşmada, Akçabelen'in 10 yıl boyunca mesleği ve insanlara hizmet için canla başla mücadele ettiğini söyledi.

Dilek hemşirenin hastane personeli ve hastalar tarafından çok sevildiğini belirten Ertürk, "5 yılını yoğun bakımda 5 yılını da ameliyathanede çalışarak geçirdi. Buraların ne kadar yoğun olduğunu hepiniz bilirsiniz. Bu süreçte çalışkanlığı, dürüstlüğü, yardımseverliği, görevine olan aşkıyla ve öğrendiklerini arkadaşlarına öğretme isteğiyle bizim için çok değerli biriydi. Onun gösterdiği özveriyi çok iyi biliyoruz. İnşallah hastaların dualarıyla mekanı cennet olacak." diye konuştu.

Akçabelen'in cenazesi, Sefaköy Gültepe Mahallesi Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.

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