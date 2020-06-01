01 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: Afrin'de PKK'dan bombalı araçla saldırı

Terör örgütü , Suriye'nin Afrin bölgesinde saldırılarına bir yenisini daha ekledi. PKK'nın, Afrin'de bomba yüklü araçla sivilleri hedef alan saldırısında 5 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.06.2020
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AFRİN'DE KALLEŞ SALDIRI

Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 5 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi Cinderes beldesinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 5 kişi yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine gelen ekipler, çıkan yangına müdahale etti. Ekipler, yaralıların hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

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