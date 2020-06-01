01 Haziran 2020, Pazartesi
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Esendere Gümrük Kapısı'nda aranan TIR'dan 142 kilo eroin çıktı

’ninYüksekova- sınırındaki Esendere 'nda şüpheli görülen TIR'da yapılan aramada piyasa değeri 35 milyon olan 142 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucunun son 5 yılda kara gümrük kapılarında ele geçirilen en yüksek miktardaki eroin olduğu belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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TAM 35 MİLYON DEĞERİNDE! BÖYLE BULUNDU

Yüksekova Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında 'dan 'ye gelen bir TIR, şüpheli görülerek X-Ray taramasına sevk edildi.

ÖZEL BÖLME YAPMIŞLAR

Taramada aracın dorsesinin alt bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Aynı aracın bundan altı ay önce Hamzabeyli Gümrük kapsında elde edilen X-Ray görüntüleri karşılaştırıldı. Yapılan incelemede şüpheli yoğunluk tespit edilen bölmenin sonradan oluşturulduğu anlaşıldı.

140 ADET ŞEFFAF PAKET

Araç detaylı arama için arama hangarına alındı. Dedektör köpekle yapılan aramada aracın altında özel olarak oluşturulmuş 5 ayrı gizli bölge sökülerek açıldı. Bu bölmelerin içerisine yerleştirilen düzenek yardımıyla birbirine bağlanmış toplam 140 adet şeffaf paket bulundu.

PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON

Paketlerin içerisindeki maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde eroin olduğu saptandı. ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu ele geçirilen 142 kilogram uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 35 milyon 250 bin lira olduğu belirlendi. Uyuşturucu ile ilgili araç sürücüsü gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.

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