01 Haziran 2020, Pazartesi
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Japonya'da ikinci koronavirüs dalgası şoku! Okullar yeniden kapatıldı

’da bir ilkokulda 4 öğrenci Covid-19'a yakalandı. Şehirdeki bazı okullar geçici olarak kapatıldı. Yerel yetkililer, dün 4'ü bölgedeki yerel bir ilkokulun öğrencilerinden olmak üzere .

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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'da son günlerde artışa geçen yeni tip virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle korkulan oldu. Yerel yetkililer, dün 4'ü bölgedeki yerel bir ilkokulun öğrencilerinden olmak üzere .

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