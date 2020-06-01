Kars'ta gök taşı ile kabusu yaşadılar! "Yanacağız diye yere kapandık"

Türkiye'de, geçen çarşamba saat 20.30 sıralarında göktaşı düşmesi olduğu ileri sürülen olay yaşandı. Gökyüzünde beliren ışık Ağrı, Erzincan, Erzurum, Kars, Van, Trabzon ve Artvin dahil bazı kentlerde izlendi. Kentlerde vatandaşlar bu anı cep telefonları ya da kameralarıyla görüntülerken, düşme anını Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyündeki evinin bahçesinde ailesiyle çay içerken izleyen İrfan Oruç, bir süre sonra rahatsızlandı. Işığı izlerken gözlerinde şiddetli bir ağrı oluşan Oruç, kolları ve yüzünde sızı hissetti. Çocuklarıyla birlikte yere kapanan Oruç, gözlerindeki rahatsızlığın artması üzerine yardım istedikleri jandarma tarafından Arpaçay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevkedilen Oruç'un gözleri serumla yıkandı. Göz doktoru tarafından damla verilen Oruç, evine gönderildi.