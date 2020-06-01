01 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kars'ta gök taşı ile kabusu yaşadılar! "Yanacağız diye yere kapandık"

Kars'ta gök taşı ile kabusu yaşadılar! "Yanacağız diye yere kapandık"

'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde yaşayan (49), geçen günlerde gökyüzünde oluşan ve () düşmesi olduğu söylenen ışığı izlerken gözlerinden rahatsızlandığını söyledi. Hastaneye götürülen Oruç, kullandığı damla sonrası gözlerindeki rahatsızlığın geçtiğini belirtti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
ABONE OL
KABUSU YAŞADILAR! YANACAĞIZ DİYE YERE KAPANDIK

Türkiye'de, geçen çarşamba saat 20.30 sıralarında düşmesi olduğu ileri sürülen olay yaşandı. Gökyüzünde beliren ışık Ağrı, Erzincan, Erzurum, , Van, Trabzon ve Artvin dahil bazı kentlerde izlendi. Kentlerde vatandaşlar bu anı cep telefonları ya da kameralarıyla görüntülerken, düşme anını Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyündeki evinin bahçesinde ailesiyle çay içerken izleyen , bir süre sonra rahatsızlandı. Işığı izlerken gözlerinde şiddetli bir ağrı oluşan Oruç, kolları ve yüzünde sızı hissetti. Çocuklarıyla birlikte yere kapanan Oruç, gözlerindeki rahatsızlığın artması üzerine yardım istedikleri jandarma tarafından Arpaçay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevkedilen Oruç'un gözleri serumla yıkandı. Göz doktoru tarafından damla verilen Oruç, evine gönderildi.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA