Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine darbe
Elazığ Emniyeti uyuşturucu tacirlerini yönelik başlattığı operasyonda kokain, metamfetamin ve esrar el geçirdi. Devriye gezen emniyet ekipleri durdurdukları 2 otomobil ve şüphelenilen başka bir 6 kişi ile toplam 12 kişiyi gözaltına aldı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Şüphe üzerine durdurulan iki otomobildeki 6 kişi ile devriye görevi sırasında durumundan şüphelenilen 6 kişinin yapılan üst aramasında bir miktar kokain, metamfetamin ve esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 12 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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