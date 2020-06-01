Polisten kaçan hırsız otobüsün altında kalıp ölmüştü... Şoför hakkında flaş karar!
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, cadde üzerindeki aracı soymaya çalışırken polisler tarafından fark edilen hırsız, panikle kaçarken otobüsün altında kaldı. Otobüs şoförü, taksirle ölüme neden olma suçundan yargılandı. Genç adam, polislerin dur ikazına uymayarak seyir halindeki trafiğe girdiği bu nedenle ölümüne kendisinin neden olduğu gerekçesiyle, şoförün beraatına karar verildi.
Cadde üzerindeki aracı soymaya çalışırken polisler tarafından fark edilen hırsız, panikle kaçarken otobüsün altında kaldı. Otobüs şoförü, taksirle ölüme neden olmadan yargılandı. Olay, 27 Mayıs 2016 günü meydana geldi. 44 yaşındaki Mehmet Büyükergül, iddiaya göre Nispetiye mahallesi Aytar Caddesi üzerindeki bir aracı gözüne kestirdi. Aracın sol ön kağı kısmında bir şeylerle uğraştığı sırada genç adam, polisler tarafından fark edildi. Polislerin kendisini fark ettiği sırada kaçmaya başlayan Büyükergül, Büyükdere caddesi ve Aytar caddesi kesişimde duran motosikletli şahsa doğru koşmaya başladı. Bu kez de motosikletli şahıs polisleri fark edince, Mehmet Büyükergül'ü beklemeden olay yerinden kaçtı. Büyükergül karşı tarafa doğru kaçmak istediği sırada ise seyir halindeki bir otobüs, genç adama çarptı. Hastaneye kaldırılan genç adam, hayatını kaybetti.
OLAY NEDENİYLE EMEKLİ OLDUM
Savcılık tarafından Mehmet Büyükergül'ün ölümüyle ilgili otobüs şoförü Şükrü G. Hakkında, 'Taksirle ölüme neden olma' sçundan iddianame düzenlendi. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada otobüs şoförü Şükrü G.'nin ifadesine başvuruldu. Şükrü G., otobüsü kullandığı sırada aracın sağ tarafından bir ses geldiğini, inip baktığında Büyükergül'ün yerde yattığını gördüğünü anlattı. Şoför, 'İndiğim sırada yanıma görevli polis memurları geldi. Şahsı kovaladıklarını söyledi. Benim olayda kusurum yoktur. Şahıs kendi hatası nedeniyle otobüse çarptı. Ailesine başsağlığı diliyorum. Ben bu olay nedeniyle emekli oldum, psikolojim bozuldu' ifadeleri kullandı.
POLİS MEMURLARI TANIK OLDU
Büyükergül'ün hırsızlık için kilidini kırmaya çalıştığı aracın şoförüne ulaşıldı. Bir araç kiralama firmasından aracı kiraladığını kaydeden Selçuk E., aracın kelebek camının kırıldığını anlattı. Hırsızı kovalayan polis memurları da davada tanık olarak dinlendi. Polis memurları şahsın hırsızlık yapamaya çalışırken fark edildiğini, dur ikazına rağmen hızla koşmaya başladığını bu nedenle otobüse çarptığını, şoförün de firene bastığını kaydetti.
ŞOFÖR BERAAT ETTİ
Mahkeme yapılan yargılama sonucu, otobüs şoförünün beraatına karar verdi. Verilen kararda, Mehmet Büyükergül'ün ölümüne neden olan kazada tam kusurlu olduğunu, polislerin dur ikazına uymadığı ve kaçmak için kontrolsüzce girdiği yolda seyir halinde olan aracın çarpmasına maruz kaldığı anlatıldı. Karar, Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı.
Dilek Yaman/SABAH
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Vefa Sosyal Yardım ekibi yine gönülleri fethetti!
- TİKA'dan ihtiyaç sahibi ailelere yardım!
- Skandal olay! Suçüstü yakalandılar
- Korkunç! İş makinesi böyle ezdi
- Görüntü İzmir'den! Vatandaş çileden çıktı
- 'Kürtçe müzik' provokasyonu deşifre oldu
- BİM'de salı indirimleri belli oldu
- Telefon alacaklar dikkat! Bu liste tam size göre
- Hastane bahçesinde şaşırtan görüntü!
- Müge Anlı ile Tatlı Sert programında büyük değişiklik! Canlı yayında kavuşanlar için…
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Özel okullar ne zaman açılıyor? 2020 Özel okullarda telafi eğitim ne zaman, nasıl olacak?
- BİM marketlerde Waffle ve Pancake sürprizi! 2 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- e-Devlet 1000 TL başvuru ve sorgulama ekranı! 2020 pandemi sosyal destek yardımı şartları neler?
- Milyonlarca emekliye üç önemli müjde! 2020 Temmuz zammı, ikinci bayram ikramiyesi ve tatil finansmanı...
- Bankaların kredi faizleri düştü! 0.79, 0.96, 0.98 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi hesaplama! İşte ödenecek miktar
- Son dakika: İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler?
- ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2020 Haziran başvuru şartları nelerdir?
- İkinci el taşıt kredisinde dev kampanya! 6 ay ödemesiz 60 ay vadeli 2. el araç kredisi hesaplama
- 0,64 ve 0,74 faizli konut kredisi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 12 ay ödemesiz konut kredisi başvuru şartları
- Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesi: Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? (2020/8 sayılı genelge)
- personeltemin.msb.gov.tr: MSÜ tercih ekranı! 2020 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nereden, nasıl yapılır?
- Bugün nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri?