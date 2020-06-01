01 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kuşadası’nda plaj ve işletmeler bu kez de yağmur nedeniyle boş kaldı

Kuşadası’nda plaj ve işletmeler bu kez de yağmur nedeniyle boş kaldı

’nda yazın tatilcilerin yoğun olarak uğrayıp adım atacak yer bırakmadığı plajlar ile turistik işletmeler normalleşme sürecinin ilk gününde havanın yağışlı olması nedeniyle boş kaldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.06.2020
ABONE OL
BU KEZ DE YAĞMUR NEDENİYLE BOŞ KALDI!

'nin önemli turizm merkezlerinden 'nda, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan mavi bayraklı plajlar ile turistik işletmeler, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kapılarını misafirlerine açtı.

belirlediği kurallar doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan işletmeler, normalleşme sürecinin ilk gününde yağmur engeline takıldı.

BOŞ KALDI

Havanın yağışlı, sıcaklığın da mevsim normallerinin altında olması nedeniyle ilçede yaşayanlar evlerinde kalmayı tercih edince kentin en işlek noktaları arasında olan Sağlık Caddesi ve Bulvarı'ndaki kafeterya ve restoranlar boş kaldı.

Özellikle yabancı turistlerin güneşlenmek için tercih ettiği Kuşadası'nın dünyaca ünlü mavi bayraklı plajı Kadınlar Denizi de sessizliğe büründü. Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşların maske takıp, sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA