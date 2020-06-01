01 Haziran 2020, Pazartesi
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Giresun’da iş makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Alucra ilçesinde öğle saatlerinde Tepeköy köyü yolunda ile çarpışan otomobilin 51 yaşındaki sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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KORKUNÇ! İŞ MAKİNESİ BÖYLE EZDİ

Özel İdaresi'ne ait K B. (32) yönetimindeki greyder, karşı yönden gelen yönetimindeki 06 ROV 50 plakalı otomobil ile çarpıştı.

HAYATA VEDA ETTİ

greyderin ön sol tekerinin üzerine çıktığı otomobilin sürücüsü Aydın Dadın yaşamını yitirdi.

MORGA KALDIRILDI

Aydın Dadın'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. operatörü K.B. ise gözaltına alındı.

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