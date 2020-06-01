Giresun’da iş makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Alucra ilçesinde öğle saatlerinde Tepeköy köyü yolunda iş makinesi ile çarpışan otomobilin 51 yaşındaki sürücüsü Aydın Dadın feci şekilde hayatını kaybetti.
Giresun Özel İdaresi'ne ait K B. (32) yönetimindeki greyder, karşı yönden gelen Aydın Dadın yönetimindeki 06 ROV 50 plakalı otomobil ile çarpıştı.
HAYATA VEDA ETTİ
Kazada greyderin ön sol tekerinin üzerine çıktığı otomobilin sürücüsü Aydın Dadın yaşamını yitirdi.
MORGA KALDIRILDI
Aydın Dadın'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. İş makinesi operatörü K.B. ise gözaltına alındı.
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