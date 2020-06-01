Eskişehir’de sokaklar doldu, sosyal mesafeye uyulmadı
Eskişehir’de, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla, sokaklar ve caddeler kalabalıklaştı. Kentte genel olarak maske takma zorunluluğuna uyulduğu görülürken, özellikle banka önlerinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın, koronavirüs önlemleri kapsamında 30-31 Mayıs'ta uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla, Eskişehir sokakları kalabalıklaştı.
YENİDEN AYAKTA YOLCU KABULÜNE BAŞLANDI
Eskişehir Valiliği'nin aldığı kararla kentin trafiğe kapalı olan Hamamyolu, 2 Eylül ve İsmet İnönü-1 Caddesi'ne konulan demir bariyerler ve polis kontrolleri de normalleşme süreciyle birlikte kaldırıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tramvaylarda, süreçle beraber sosyal mesafe kuralına uygun olarak 1 koltuk boş bırakılırken, yeniden ayakta yolcu kabulüne başlandı.
EKİPLER DEVRİYE ATTI
Kısıtlama sonrasındaki haftanın ilk gününde banka ve PTT şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlendi. Caddelerde devriye gezen polis ekipleri, vatandaşlara maske takma zorunluluğunu hatırlatırken, kuyruklarda sosyal mesafeye uyulması için uyarılarda bulundu. Yeniden açılan kafe ve restoranlarda ise yoğunluk yaşanmadığı gözlendi.
2 GÜNDE 139 KİŞİYE CEZA KESİLDİ
Öte yandan Eskişehir Valiliği, hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle 139 kişiye idari para cezası uygulandığını açıkladı.
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