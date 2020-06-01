Hazırlıklar tamamlandı! Kapalıçarşı bugün kapılarını açıyor...
Koronavirüs nedeniyle bir süredir kapalı olan Kapalıçarşı, bugün kapılarını açıyor. Açılış töreni öncesi esnaf çarşıya gelerek son hazırlıklarını tamamladı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında 24 Mart'ta müşteri giriş çıkışına tamamen kapatılan Kapalıçarşı, bugün yeniden açılıyor. Çarşının açılışı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın katılımıyla saat 10.00'da gerçekleşecek. Açılış öncesi dükkanlarına gelen esnaf heyecanlı olduğunu belirtirken, bazıları bugün kalabalığın az olacağını bazıları ise çok olacağı söylüyor.
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